Автор закона об отходах в Ярославле хочет ограничить права правительства

Ярославль, , 14:58 — REGNUM Один из разработчиков закона об обращении с отходами в Ярославской области Алина Жестовская считает, что областная дума может запретить правительству региона возить мусор из Москвы. Об этом Жестовская рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее противники ввоза мусора подвергли такую возможность сомнению, а эксперты ИА REGNUM рассказали, что на уровне региона запрет на ввоз отходов из других областей установить невозможно.

«В целом ряде субъектов федерации введено ограничение на ввоз отходов из других областей. Эти нормы действуют в Нижегородской, Челябинской областях, Адыгее и Удмуртии, городе Москва в конце-то концов. И работают данные законы годами», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член экспертного совета по формированию Новой экологической политики в Ярославской области Алина Жестовская.

Сейчас право разрешить или запретить ввоз отходов есть у правительства региона через региональную схему размещения отходов. Жестовская полагает, что областная дума может наложить на это законодательный запрет.

«Дума может принять закон, который бы прямо ограничивал полномочия правительства региона. Т. е. запретить администрации области заключать межрегиональные соглашения на ввоз иногороднего мусора с целью его хранения — то, то мы сейчас и имеем. Запрещать ввоз вторичных ресурсов, которые тоже попадают под понятие «отходы», глупо. Тем самым будут лишены сырья предприятия, которые занимаются переработкой макулатуры, пластика, фармотходов», — говорит Алина Жестовская.

Будет ли принят такой закон, будет ясно в осеннюю сессию.

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