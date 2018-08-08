Новые перспективы: Оренбуржье готово выполнить кубинский заказ

Оренбург, , 15:02 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Юрий Берг обратился напрямую к главе Минпромторга России Денису Мантурову оказать содействие в решении сложившейся ситуации с кубинским заказом. В ноябре 2017 года орский завод «Южуралмаш» (АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ») заключил крупный контракт на поставку уникального комплекса оборудования кубинской промышленной группе GESIME. Но на федеральном уровне проект забуксовал — замедлился ход согласования документации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

С заключением данного контракта фактически возобновилось сотрудничество в сфере тяжелого машиностроения между Россией и Кубой. По его условиям Южуралмаш поставит кубинскому металлургическому заводу ACINOX в Лас-Тунасе уникальный прокатный стан для арматуры и проволоки производительностью 170 тысяч тонн в год.

Прокатный стан для кубинского предприятия представляет собой масштабный комплекс механического оборудования с системами гидравлики, смазки и охлаждения, электроприводами и автоматизированной системой управления технологическим процессом общей массой около 1500 тонн. В комплект поставки входит дополнительное оборудование: механическая мастерская, краны, лаборатория, водоподготовка, транспорт, а так же услуги по обучению и авторскому надзору и технология получения проката.

Заместитель генерального директора ООО УК «РэйлТрансХолдинг» (в состав этой компании входит «Южуралмаш») Александр Коленков подчеркнул, что подобные комплексы в России до сих пор не выпускались. Генеральный директор АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Григорий Пилипчук доложил, что предприятие полностью готово к выполнению контракта.

«Кубинский заказ позволит ОРМЕТО-ЮУМЗ освоить производство уникального оборудования и поддержит экономику предприятия, на котором трудятся почти 4000 орчан. Расширение географии поставок, выход на рынок Латинской Америки открывает перед Южуралмашем новые перспективы. Проект должен быть осуществлен в сотрудничестве и при поддержке правительства области», — подчеркнул губернатор Юрий Берг.

Контракт был подписан 1 ноября 2017 года, причем на согласование всех деталей потребовалось рекордно малое время — чуть больше двух месяцев. Но в дальнейшем прохождение документов и согласование проекта на федеральном уровне значительно замедлилось. В итоге губернатору Юрию Бергу пришлось обращаться за содействием напрямую к главе Минпромторга России. Вчера, 7 августа, в федеральном министерстве прошло совещание, на котором правительство области представляла руководитель областного минэкономразвития Наталья Безбородова.