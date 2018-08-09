Половина жителей Уукраины хочет покупать уголь на Донбассе

Киев, , 04:03 — REGNUM По результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», 46% жителей Украины полагают, что покупать уголь нужно на Донбассе. Около трети опрошенных считают, что покупать лучше за границей, и пятая часть не имеет определенного мнения на этот счет. В отношении же покупок газа 40% полагают, что покупать надо прямо у «Газпрома», и ровно столько же поддержали покупку в ЕС (того же российского газа, продаваемого европосредниками). На каком фоне формируются такие мнения, пишет в обзоре украинской энергетики автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Крупнейшая частная энергокомпания Украины — «ДТЭК-Энерго» — в течение первых шести месяцев текущего года нарастила импорт угла на 838 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,492 млн тонн. Шахты холдинга ранее показывали рост добычи, однако в указанном полугодии она снизилась на 1,917 млн тонн.

Бессрочную акцию протеста объявили представители нескольких государственных угольных объединений. На митинге требования шахтеров перечислил народный депутат от партии «Наш край» (ранее подравшийся с министром энергетики), Сергей Шахов:

«На шахте «Горская» в Луганской области горняки не получают зарплату уже пять месяцев! Подобная ситуация на государственных шахтах всех угольных бассейнов страны. Горнякам не на что собирать детей в школу, кормить свои семьи, платить за «коммуналку». Чиновники должны немедленно погасить долг по зарплате и взяться за реанимацию угольной отрасли».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз поручил министерству энергетики стабилизировать угольную отрасль, в том числе определить, какие шахты убыточны и, наоборот, прибыльны. В мае прошлого года глава соответствующего ведомства обещал, что через год и два месяца на Украине не будет ни одной убыточной шахты, однако после нынешнего поручения Гройсмана пресс-служба правительства сообщила, что из оставшихся на Украине 102 госшахт «лишь 33 находятся вне зоны проведения операции объединенных сил, и только 4 шахты приносят прибыль». Однако по мнению главы Комитета экономистов Андрея Новака, часть этих убыточных шахт могут показывать фиктивный убыток.

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