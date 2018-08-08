Правительство Италии пересмотрит налоговые льготы

Рим, , 14:54 — REGNUM Один из вероятных способов получить средства, необходимые на выполнения программы правительства — пересмотр некоторых налоговых льгот, сказал журналистам в среду, 8 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Il Sole 24 Ore.

Никакие перемены не коснутся таких стратегических отраслей, как образование, здравоохранение и наука, добавил премьер.

Осенью правительство страны намерено провести ряд структурных реформ в экономике, в частности, начать выплату так называемого «дохода от гражданства»: всем гражданам страны гарантируется минимальный базовый доход, а временно безработные граждане одновременно с получением новой специальности смогут получать этот доход, выполняя общественно полезные работы и получать за это компенсации от государства.