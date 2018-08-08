«Нас пугают... в РФ перепроизводство колбасы»

Москва, , 14:56 — REGNUM Все региональные производители мяса в РФ говорят о том, что у них перепроизводство и они готовы снижать цены. Об этом 8 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, комментируя новость о предстоящем подорожании в РФ колбасной продукции.

«Зачем нас всех пугают тем, что будет повышение? — поинтересовалась она. — Все региональные производители говорят: у нас перепроизводство. Мы с вами приходим в магазин и видим тысячи колбас. Любой производитель готов снижать цену, потому что предложение очень большое. По мясу мы сами себя обеспечиваем. Колбасы стало много, но потребление снижается. И только сети нам спокойно и уверенно говорят, что повышение цены будет».

Кроме того, она отметила, что один сетевой магазин «убивает» в РФ до 15 маленьких магазинов вокруг себя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2018 года средняя цена на свинину упала на 5% по сравнению со средней ценой за 2017 год. Об этом заявил генеральный директор национального союза свиноводов РФ Юрий Ковалёв. По его словам, РФ в 2018 году практически достигла импортонезависимости и по мясу птицы, и по свинине, которые являются основной субстанцией для производства колбас. Более того, последние три года в РФ происходит постепенное снижение оптовых цен на птицу и на свинину.

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