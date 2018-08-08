Казахстан запретил ввоз крупного рогатого скота из Челябинской области

Челябинск, , 14:46 — REGNUM Казахстан ввел временные ограничения на ввоз и транзит крупного рогатого скота из Челябинской области из-за очага нодулярного дерматита в селе Кочердык Октябрьского района, сообщили 8 августа в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана ввел временные ограничения с 30 июля. Меры касаются также и других животных, восприимчивых к нодулярному дерматиту.

Напомним, карантин по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота введен на территории села Кочердык Челябинской области 24 июля. Было выявлено шесть животных с данным заболеванием. В рамках карантина запрещено употребление сырого молока, а также вывоз из села животных.

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