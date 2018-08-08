Правительство Украины позволит экспортировать пшеницу в любых объемах

Киев, , 14:43 — REGNUM Экспорт продовольственной пшеницы на Украине в 2019 году не будут ограничивать, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, сообщает 8 августа УНИАН.

По его словам, министерство будет следить за спросом на внутреннем рынке на пшеницу и за ситуацией на внешних рынках, чтобы вовремя отреагировать на изменения. Тем не менее вводить прямые ограничения на экспорт пшеницы ведомство не намерено. В ближайшее время министерство подпишет меморандум с зернотрейдерами, который установит прогноз объема экспорта на уровне 8 млн т пшеницы 1−5 класса.

Напомним, аграрный экспорт является основной статьей экспорта Украины, он составляет 37% от общего экспорта.

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