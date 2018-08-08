Среда, 8 Августа 2018 года
14:57:06 МСК

Правительство Украины позволит экспортировать пшеницу в любых объемах

Экономика

Прогнозные объемы экспорта пшеницы – 8 млн т

Киев, 8 августа 2018, 14:43 — REGNUM  Экспорт продовольственной пшеницы на Украине в 2019 году не будут ограничивать, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, сообщает 8 августа УНИАН.

По его словам, министерство будет следить за спросом на внутреннем рынке на пшеницу и за ситуацией на внешних рынках, чтобы вовремя отреагировать на изменения. Тем не менее вводить прямые ограничения на экспорт пшеницы ведомство не намерено. В ближайшее время министерство подпишет меморандум с зернотрейдерами, который установит прогноз объема экспорта на уровне 8 млн т пшеницы 1−5 класса.

Напомним, аграрный экспорт является основной статьей экспорта Украины, он составляет 37% от общего экспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина сократила экспорт зерновых культур

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить