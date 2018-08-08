«В Туве обеспечат работой тех людей, кому продлят пенсионный возраст»

Кызыл, , 14:43 — REGNUM Повышение пенсионного возраста необходимо, потому что если ранее отчисления в Пенсионный фонд РФ (ПФР) были от 4−5 работающих на одного пенсионера, то в настоящее время количество работающих уменьшилось, а число пенсионеров выросло. Если так будет продолжаться, то деньги в ПФР закончатся, поэтому повышать возраст надо, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тува Амур Увангур.

По его мнению, этот шаг нужно сделать, потому что экономическая ситуация в пенсионной системе России складывается не в лучшую сторону. Население Тувы в целом относится к повышению пенсионного возраста очень спокойно и положительно, республика готова к этому шагу. Тува — северный регион, здесь тяжелые условия жизни, поэтому надеемся, что для региона льготы будут сохранены.

«Работу по повышению пенсионного возраста надо обязательно планомерно делать, правительство РФ поступает правильно. В Туве мало кого коснется повышение, таких людей, скорее всего, будут единицы. Но министерство труда и социальной политики республики прорабатывают этот вопрос, будут приниматься меры по трудоустройству тех, людей, кому продлят пенсионный возраст. Если даже и будет сокращение, то власти сразу будут стараться найти работу гражданам предпенсионного возраста. Никто без работы не останется», — высказал свою точку зрения Увангур.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»