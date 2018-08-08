В Казахстане построят газоперерабатывающий завод стоимостью $60 млн

Актюбинск, Казахстан, , 14:53 — REGNUM В Байганинском районе Актюбинской области Казахстана построят газоперерабатывающий завод стоимостью 21 млрд тенге ($60 млн), сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя акима (главы) района Жандарбека Жанабай.

Строительство установки комплексной подготовки газа ведется на месторождении Кожасай. По словам замакима, новая установка позволит увеличить переработку газа и освоить новые виды продукции. Строительные работы планируется закончить к концу 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство, которые направлены на либерализацию рынка сжиженного газа в республике. В частности, для организации поставок сжиженного газа на внутренние рынки будут использоваться электронные биржи.

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