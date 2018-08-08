Среда, 8 Августа 2018 года
14:55:53 МСК

В Казахстане построят газоперерабатывающий завод стоимостью $60 млн

Экономика

Строительство установки комплексной подготовки газа ведется на месторождении Кожасай

Актюбинск, Казахстан, 8 августа 2018, 14:53 — REGNUM  В Байганинском районе Актюбинской области Казахстана построят газоперерабатывающий завод стоимостью 21 млрд тенге ($60 млн), сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя акима (главы) района Жандарбека Жанабай.

Строительство установки комплексной подготовки газа ведется на месторождении Кожасай. По словам замакима, новая установка позволит увеличить переработку газа и освоить новые виды продукции. Строительные работы планируется закончить к концу 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство, которые направлены на либерализацию рынка сжиженного газа в республике. В частности, для организации поставок сжиженного газа на внутренние рынки будут использоваться электронные биржи.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подписал поправки в законодательство по газоснабжению

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить