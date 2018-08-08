Новые предприятия в дотационных регионах Киргизии освободят от ряда налогов

Бишкек, , 14:03 — REGNUM Власти Киргизии внесли в законодательство изменения, предусматривающие освобождение от имущественного и земельного налогов, а также от налога на доходы на срок от 5 до 10 лет для новых промышленных предприятий в дотационных регионах страны. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, пишет «Tazabek».

Также глава государства сообщил о том, что в ближайшее время может быть введен трехлетний мораторий на проверку новых предприятий налоговыми и другими госорганами.

По словам киргизстанского лидера, государство планирует оказать более активное содействие в развитии экономики регионов, помогая местным предпринимателям получить льготные кредиты через Российско-Киргизский фонд развития, гарантийный фонд и госбанки.

Отметим, что ранее стало известно о том, что министерство экономики Киргизии подготовило изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение налога с продаж с 2% до 5%. В ведомстве такую инициативу пытаются обосновать необходимостью перехода на безналичные расчеты, чтобы предприниматели не могли использовать «серые схемы» и уходить от уплаты налогов.

Между тем, сами бизнесмены высказывают предположение, что таким образом, возможно, лоббируются интересы местных банков. Ряд экспертов выступили с критикой инициативы, поскольку считают, что она приведет к «банкротству половины бизнеса в Киргизии».

Читайте также: «Увеличение налога с продаж»: половина бизнеса в Киргизии обанкротится