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Сезон закладки икры начался на рыбозаводах Камчатки

Экономика

Процесс этот многошаговый

Петропавловск-Камчатский, 8 августа 2018, 13:56 — REGNUM  На Камчатских рыбозаводах начался сезон закладки икры. Через несколько месяцев из нее появятся мальки лосося. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Процесс этот многошаговый. Сначала специалисты вылавливают рыбу из реки около завода. Это особи, которые несколько лет назад также появились на этом предприятии, а затем, мальками, были отпущены в естественную среду обитания. После — рыбу отвозят на завод. Там специалисты достают икру у самок и семенную жидкость — у самцов. Затем смешивают и помещают в инкубатор. В нем икринки будут находиться четыре-пять месяцев. После рыбоводы отбракуют икру, которая не оплодотворилась, а остальную оставят расти до мальков.

«Что лимитирует количество малька в природных условиях, — сказал директор лососевого рыбоводного завода «Кеткино» Виктор Точилин. — Это недостаточная кормовая база. Неблагоприятные гидрогологические условия, а здесь мы сохраняем на икре, сохраняем на личинке, сохраняем на молоди, выпускаем в два раза крупнее молодь, нежели она скатывается в естественных условиях».

На Камчатке пять лососевых рыбоводных заводов. Всего в этом сезоне они заложат 36 миллионов икринок.

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