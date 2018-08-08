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Сельское хозяйство Австрии теряет €210 млн из-за засухи

Экономика

Фермеры смогут обеспечить зерном только 80% населения

Сельское хозяйство Австрии теряет €210 млн из-за засухи
Винсент Ван Гог. Пшеничное поле

Вена, 8 августа 2018, 13:56 — REGNUM  Жара и засуха приносят серьезный ущерб сельскому хозяйству Австрии, пишет газета Kurier 8 августа.

«Если посмотреть на последние годы, то мы находимся на полпути к катастрофе. За последние 6 лет засуха приносила массовый ущерб четыре раза. Ущерб сельскому хозяйству в этом году составляет €210 млн», — заявил генеральный директор компании, страхующей хозяйства от града, Курт Вайнбергер.

По его словам, экстремальная жара отражается на всем населении Австрии, из экспортера зерна превращающейся в страну импорта. Теперь она в состоянии обеспечить зерном только 80% своего населения. Единственным утешением для фермеров являются необычайно высокие цены на их продукты в этом году.

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