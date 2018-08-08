«Одной реформы мало»: о рисках новой схемы обращения с отходами в Югре

Сургутский район, Югра, , 13:59 — REGNUM В Югре назрела необходимость создания новой государственной программы «Чистый регион». Нынешняя «мусорная реформа» несовершенна и требует дополнительного осмысления и взвешенного подхода — остаются дыры, способные сорвать её реализацию в ХМАО. В Сургутском районе сегодня рассматривают возможные преимущества и недостатки реформы, которая начнёт действовать с 1 октября 2018 года. Минусов на данный момент больше, чем плюсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Ситуация с обращением бытовых отходов в Сургутском районе далека от идеальной. На территории муниципалитета работает лишь один полигон около города Лянтор. Свалки в посёлках Фёдоровский и Нижнесортымский закрыты, как не отвечающие экологическим требованиям.

Усугубляют ситуацию несанкционированные свалки, которых в 2018 году общественники и коммунальные службы выявили не менее десятка. Как отмечают в муниципалитете, на деле нелегитимных свалок на территории Сургутского района гораздо больше.

«На территории района, равного площади Кубы или Болгарии, всего один действующий полигон! Это нонсенс. Наши леса захламлены. Мусор до полигонов не довозят в силу разных причин, главные из которых — нежелание платить за размещение отходов и халатность перевозчиков. Хорошо, если собственника мусора удаётся найти и привлечь к наведению порядка. Но чаще всего уборка захламленных территорий ложится на плечи местных органов власти», — констатирует глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Изменит ли ситуацию к лучшему новая система обращения с отходами, сосредоточенная в единых руках регионального оператора? В Ханты-Мансийском автономном округе, как и в других регионах Уральского федерального округа, регоператор на данный момент определён. Единственная особенность от других уральских территорий — в ХМАО контроль за мусорными потоками сосредотачивается в проправительственной структуре АО «Югра-Экология», а не в руках частного инвестора.

Но, как отмечают специалисты Сургутского района, для обеспечения деятельности в регионе единый оператор должен создать представительство с управленческим аппаратом в каждом крупном муниципалитете ХМАО. Это не только расходы на зарплату по штатному расписанию, но и рутинность сферы обращения отходов — возрастает объем и время прохождения документооборота, есть риск неоперативности разрешения кризисных ситуаций, связанных вывозом и размещением мусора.

Есть опасения, что тариф на обращение с ТКО для собственников отходов будет неподъёмным. По прогнозам специалистов Сургутского района, тариф для жителей многоквартирных домов может составить 400−500 рублей. Кроме того, компания «Югра-Экология» до 1 октября должна вступить договорные отношения с каждым отходообразователем. А это десятки тысяч договоров. Если они не будут заключены, то вывоз мусора может быть просто прекращён. То есть появляется риск мусорного коллапса.

Среди минусов новой схемы обращения отходов для Сургутского района — это отсутствие перспектив строительства новых и реконструкции уже существующих полигонов, затратная логистика. Из посёлка Фёдоровского, к примеру, придётся возить мусор за 60 км до лянторского полигона. Это вместо того, чтобы воссоздать прежние близлежащие фёдоровский и нижнесортымский полигоны. Территориальной схемой обращения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Сургутском районе предусмотрено создание межмуниципального полигона — между Сургутом и Лянтором. С учетом того, что численность населения увеличивается, развивается промышленность, растут объемы потребления, а с ними и объёмы мусора, ресурс объекта будет исчерпан за десятилетие и снова потребуется земля для очередной свалки.

Но в Сургутском районе, как ранее сообщало ИА REGNUM, элементарно нет земли под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. Под мусорные полигоны тем более, так как основные площади заняты добычей нефти и лесным фондом.

«Сегодня трудно найти пятно, где можно разместить такой объект, то болото, то другие факторы препятствуют. Поэтому сама собой напрашивается необходимость строить, где это возможно, современные высокотехнологичные заводы по переработке мусора вместо полигонов», — считает Андрей Трубецкой.

Однако речи нет о современных сортировочных и перерабатывающих отходы заводах на территории Сургутского района. И в связи с этим нет смысла раздельного сбора мусора — всё равно сбросят и смешают в одну кучу. Между тем с января 2019 года вступает в силу запрет на размещение на полигонах отдельных видов отходов, которые необходимо перерабатывать во вторичное сырьё.

То есть уже сегодня необходимо обустраивать площадки с возможностью первичной сортировки пластика, бумаги и опасных отходов — батареек, ртутных ламп и так далее, заявляют эксперты.

«О создании в Югре мусороперерабатывающей инфраструктуры речи не идет, по крайней мере в обозримом будущем. Удаленность существующих центров по переработке мусора делает этот вид деятельности экономически нецелесообразным. Также было бы логичным, если бы региональный оператор занимался всем перечнем отходов. Однако он забирает себе только ТКО, оставляя «за бортом» опасные и особо опасные виды отходов», — поясняет глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Властями Сургутского района предусмотрена возможность строительства мусороперерабатывающего завода. Найден инвестор, готовый вложить в производство 1,3 млн рублей без увеличения цены для собственников отходов. Окончательное слово в данном вопросе — за правительством ХМАО.

Острой остаётся проблема вывоза коммунальных отходов с удаленных труднодоступных территорий. К примеру, из деревни Каюковка мусор можно вывести только по большой воде или по зимнику. Стоимость работы баржи, погрузочной техники и персонала составляет порядка 500 тыс. рублей, что чрезвычайно дорого.

Дабы удешевить вывоз мусора, необходимо в подобных поселениях создавать пункты временного хранения отходов. Ранее расходы в организации подобных пунктов на себя брали бюджеты поселений и района, но с 2019 года обязанность по вывозу ТКО с «медвежьих углов» ляжет на поселения, которые будут напрямую взаимодействовать с региональным оператором. В какую сумму обойдется это взаимодействие никто не знает.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предлагает инициировать создание госпрограммы, аналогичной «Чистой воде», но только касающейся обращения с ТКО.

«Пусть она будет называться «Чистый регион». Только комплексный подход в масштабе страны может переломить ситуацию в области обращения отходов. Нашли же возможность провести генеральную уборку в Артике. Надо повторить это и в других регионах, — предлагает глава Сургутского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Муниципалитеты Югры тормозят «мусорную реформу»