Застройка набережночелнинского района встала: исполком отказал в разрешении

Набережные Челны, Татария, , 13:48 — REGNUM Московскому застройщику ООО «Ак Барс Челны» не удалось добиться выдачи разрешения на строительство крупного земельного массива в Центральной части Набережных Челнов. Арбитражный суд Татарии отказал в удовлетворении иска, которым ООО пыталось обжаловать отказ исполкома в выдаче разрешительного документа. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания учреждена 16 декабря 2013 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Единственный участник общества и его гендиректор — Рустам Нуртдинов. Основная деятельность — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, а строительство жилья — это дополнительный вид деятельности.

В январе 2014 года между компанией и исполкомом Набережных Челнов по итогам аукциона от 31 декабря 2013 года был заключён договор аренды земли. Всего в пользование передавались три земельных участка общей площадью 85 938 кв. м в 19 микрорайоне Центрального района города. Площадь самого крупного из них составляла 76 467 кв. м при кадастровой стоимости 279 581 704,08 рубля. Целью предоставления участков значилось комплексное освоение в целях многоэтажной жилой застройки.

14 сентября 2017 года застройщик обратился в исполком за разрешением на строительство. 21 сентября ведомство отказало в выдаче разрешения, «указав на несоответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка». В частности, отмечалось, что «из схемы планировочной организации земельного участка следует, что парковка на 16 машино-мест расположена за границей земельного участка».

Застройщик с отказом не согласился и обратился в суд.

Ответчик заявил, что на момент обращения за разрешением договор аренды был расторгнут, на что суд назвал довод несостоятельным, так как досрочно расторгнуть договор можно лишь по решению суда, а такого документа ответчик не предоставил. Между тем Арбитражный суд РТ отклонил требование признать отказ в выдаче разрешения на строительство недействительным.

«Из представленных документов (в частности — из схемы планировочной организации земельного участка объекта) видно, что планируемая обществом площадь застройки с учетом 16 парковочных машино-мест выходит за пределы арендуемого земельного участка», — отметил суд, уточнив, что «ответчик правомерно указывает на то, что требуемое место для парковки следует размещать в пределах земельного участка, отведённого под застройку этого объекта».