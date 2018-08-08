Владимирская школа из «зеленой папки» Путина продолжает высасывать деньги

Владимир, , 13:44 — REGNUM Депутаты горсовета Владимира на заседании 7 августа поддержали выделение почти 5 млн рублей на оплату строительно-монтажных работ в школе №49 в микрорайоне 8-ЮЗ. Об этом по итогам заседании Совета народных депутатов сообщила пресс-служба.

«Депутаты также согласовали выделение 4 млн 950,4 тыс. рублей на оплату строительно-монтажных работ в рамках строительства новой общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ, которая примет учеников уже 1 сентября», — говорится в сообщении.

По данным издания «Зебра ТВ», деньги получит компания «ГлавПромСтрой», которая вела работы в школе в 2017 года. Почему-то они не были оплачены, и компании пришлось добиваться денег через Арбитражный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школу №49 построили в декабре 2017 года. За несколько месяцев до этого на учреждение, которое вполне могло бы стать долгостроем, обратил внимание президент России Владимир Путин. На встрече с губернатором Светланой Орловой он поручил взять строительство под контроль.

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В итоге школу якобы достроили, в сентябре в ней должен начать учебный процесс. Однако здание до сих пор нуждается в финансировании. Например, ранее из городского бюджета выделили 1 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, корректировку проекта и проверку сметы.

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