Колбаса в РФ дорожает, хотя цены на свинину и птицу падают

Москва, , 14:03 — REGNUM За семь месяцев 2018 года средняя цена на свинину упала на 5% по сравнению со средней ценой за 2017 год. Об этом 8 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил генеральный директор национального союза свиноводов РФ Юрий Ковалев, комментируя новости о скором подорожании цен на колбасную продукцию.

«В этом году мы практически достигли импортонезависимости и по мясу птицы, и по мясу свинины, которые являются основной субстанцией для производства колбас, — сообщил он. — Сразу могу сказать, что последние три года у нас происходит постепенное снижение оптовых цен на птицу и на свинину. Например, за семь месяцев этого (2018-го, — прим. ИА REGNUM ) года средняя цена на свинину меньше на 5% средней цены за тот (2017-й, — прим. ИА REGNUM ) год. Потребление свинины в связи со снижением цен растёт, и растёт потребление полуфабрикатов. Для колбасы это, безусловно, не очень хороший сигнал».

Напомним, что, согласно сообщению «Ведомостей», производители колбас и мясных полуфабрикатов не исключают заметного роста цен на продукцию. В частности, есть информация, что с резким повышением закупочных цен на сырьё столкнулись мясопереработчики «Останкино», «Дымов» и «Продо». К примеру, свиная лопатка выросла в цене до 267 рублей за 1 кг — на 53% по сравнению с январской ценой. В 2017 году за тот же период цена подросла лишь на 17%.

Ускорился рост стоимости свиных полутуш и свиного окорока без кости. Эти виды мясной продукции подорожали с начала года на 23% и 30% соответственно.

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