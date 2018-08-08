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Выпуск спецкомпьютеров для работы с секретной информацией начали в России

Экономика

«Специалисты предприятия (по техзаданию заказчика) собирают компьютер»

Москва, 8 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Компьютеры, предназначенные для работы с секретной информацией, начали выпускать в Российской Федерации. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех).

«Специалисты предприятия (по техзаданию заказчика) собирают компьютер, соответствующий требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), проводят спецпроверки, исследования и аттестацию для применения ПК в работе с закрытой информацией», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что сборка и проверки такого компьютера занимают всего около 10 рабочих дней.

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