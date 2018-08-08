Рост цен и критика МЭР: что происходит с исполнением «закона Яровой»

Москва, , 13:37 — REGNUM Оптимизируя издержки, вызванные «законом Яровой», интернет-компании начнут повышать цены на услуги. А в целом, исполнение громкого закона приведет к сокращению числа игроков или возникновению временных и постоянных альянсов, дающих возможность выжить тем, кто не справится с ситуацией своими силами, считают участники рынка.

Ранее правила хранения персональных данных пользователей для интернет-компаний, подготовленные Минкомсвязи РФ в 2017 году, вызвали резкую критику Минэкономразвития. МЭР считает, что правила противоречат существующим законам и влекут за собой большие затраты на покупку оборудования.

Согласно отзыву ведомства, правила противоречат действующему законодательству и ведут к большим финансовым затратам, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обсуждение отзыва Минэкономразвития, размещенного на портале нормативных актов. Кроме того, в них содержатся маловыполнимые требования, говорится в документе, составленном после консультаций с IT-отрасли.

С министерством согласны представители интернет-компаний. По мнению гендиректора хостинговой компании King Servers Владимира Фоменко, то, что Минэкономразвития смогло наконец посчитать затраты на исполнение «закона Яровой» — это «большой прорыв». Удвоить, а то и утроить затраты на инфраструктуру могут далеко не все интернет-компании, и деловое сообщество уже давно твердит о том, что выполнять закон — очень дорого для компаний.

«Государство создает дополнительные расходы, но не предлагает помощь. Соблюсти все законы в такой ситуации российским компаниям будет очень затруднительно», — заключает Фоменко.

Управляющий компанией «Телеком-Биржа» Александр Вахтин уточняет, что «закон Яровой» отразится на стоимости услуг компаний очевидным повышением. Но надо понимать, что цена — это итоговая доминанта, которая складывается из множества переменных.

«В результате того, как этими переменными будут оперировать отдельные игроки и рынок в целом, образуется изменённый ландшафт. Компании с сильным продуктовым маркетингом будут задействовать своё умение «переупаковывать» продукт, создавая такое ценностное предложение, которое было бы желанно потребителем в новом ценнике, и в то же время давало возможность восполнить сократившуюся маржу.

В том числе вопрос оптимизации издержек, как один из способов справиться с проблемой, будет настолько востребованным, что спровоцирует пересмотр практических всех процессов и продуктовых портфелей. Также возможно сокращение числа игроков, или возникновение временных и постоянных альянсов, дающих возможность выжить тем, кто не справится с ситуацией своими силами.

В результате повышение цен может быть ощутимым, но достаточно комфортным для пользователей, чтобы впитать в себя изменения. Основная нагрузка, повторюсь, ляжет на бизнес и его способности быстро сориентироваться в изменившейся ситуации», — заключает эксперт.

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