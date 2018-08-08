В Узбекистане готовят закон о государственно-частном партнерстве

Ташкент, , 13:46 — REGNUM В Узбекистане готовят законопроект о государственно-частном партнерстве, в рамках которого будут определены и реализованы пилотные проекты в этой области, сообщает 8 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство финансов республики.

В рамках будущего проекта документа планируется расширить понятие государственно-частного партнерства. Под таким партнерством будет пониматься долгосрочный контракт для частного сектора, который оказывает услуги для или от имени (по поручению) государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аликас Дракинос заявил, что банк поможет Узбекистану создать законопроект о государственно-частном партнерстве.

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