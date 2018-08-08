Второй квартал закончился для банковской системы Украины убытками

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Киев, , 13:29 — REGNUM Убыток в размере 400 млн ($14,8 млн) получил банковский сектор Украины во втором квартале 2018 года, сообщает 8 августа УНИАН.

Согласно сообщению, причина убытков — отчисления в резервы. При этом в первом полугодии 2018 года банковский сектор заработал 8,3 млрд гривен ($310 млн).

Напомним, 2017 год закончился для украинской банковской системы с убытком в размере 24,4 млрд гривен ($900 млн). В первом квартале 2018 года банковский сектор получил 8.672 млрд прибыли ($320 млн), что в 1,7 раз больше показателя за аналогичный период 2017 года.

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