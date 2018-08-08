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Компания «Иннософт» привлекла инвестиции на развитие «рыбного» B2B-проекта

Экономика

Сотрудники компании планируют увеличить объем продаж до $20 млн по итогам года

Иннополис, Татария, 8 августа 2018, 13:27 — REGNUM  Компания «Иннософт» привлекла европейские инвестиции на развитие своего B2B-проекта — торговой веб-платформы, ориентированной на оптовые поставки рыбы и морепродуктов, сообщает 8 августа пресс-служба особой экономической зоны «Иннополис».

Отмечается, что стоимость проекта оценена на уровне $2 млн. С весны 2018 года продукт получил развитие на рынках Испании, Италии, Франции, Великобритании, Германии, Греции, Польши.

«По итогам года сотрудники планируют довести продажи компании до $20 млн с дальнейшим раундом для расширения представительства в ЮВА и Латинской Америке», — говорится в сообщении.

«Иннософт» — резидент ОЭЗ «Иннополис». Ключевые сотрудники организации прошли обучение в Университете «Иннополиса» и получили опыт индустриальной разработки от 5 лет. Особая экономическая зона была создана в соответствии с постановлением правительства РФ № 1131 от 1 ноября 2012 года.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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