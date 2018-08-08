В Швеции 10 августа отменились рейсы лоукостера Ryanair

Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Крупнейшая бюджетная авиакомпания в ЕС — ирландская Ryanair — отменила 22 рейса на 10 августа из аэропорта Скавста вблизи столицы Швеции. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что рейсы в аэропорт Стокгольма и из него были отменены авиаперевозчиком в связи с забастовкой персонала. 10 августа самолёты компании не полетят и не будут приниматься из Парижа, Кракова, Варшавы, Лондона, Барселоны и Брюсселя, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, голландско-французская авиакомпания Air France-KLM хотя и понесла потери в размере 335 млн евро от весенних забастовок работников, всё же смогла «остаться в плюсе» благодаря устойчивому спросу на пассажирские перевозки.

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