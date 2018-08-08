Среда, 8 Августа 2018 года
13:25:23 МСК

В Швеции 10 августа отменились рейсы лоукостера Ryanair

Экономика

Рейсы в аэропорт Стокгольма и из него были отменены авиаперевозчиком в связи с забастовкой персонала

Стокгольм, 8 августа 2018, 13:22 — REGNUM  Крупнейшая бюджетная авиакомпания в ЕС — ирландская Ryanair — отменила 22 рейса на 10 августа из аэропорта Скавста вблизи столицы Швеции. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что рейсы в аэропорт Стокгольма и из него были отменены авиаперевозчиком в связи с забастовкой персонала. 10 августа самолёты компании не полетят и не будут приниматься из Парижа, Кракова, Варшавы, Лондона, Барселоны и Брюсселя, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, голландско-французская авиакомпания Air France-KLM хотя и понесла потери в размере 335 млн евро от весенних забастовок работников, всё же смогла «остаться в плюсе» благодаря устойчивому спросу на пассажирские перевозки.

Читайте также: Авиакомпании Air France-KLM нанесен ущерб из-за забастовок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить