В Ульяновской области усилят контроль в сфере государственных закупок

Ульяновск, , 13:17 — REGNUM В Ульяновской области ужесточат контроль в сфере закупок. Для усиления работы предусмотрено 20 мероприятий, где регламентированы сроки, ответственные лица и последовательность действий при проведении государственных закупок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее распоряжение 8 августа подписал губернатор Сергей Морозов на встрече с заместителем председателя правительства региона Дмитрием Богдановым и министром развития конкуренции и экономики Рустемом Давлятшиным.

Глава региона Сергей Морозов отметил, что в области «разработана одна из самых прогрессивных систем закупочной деятельности», о чём, в частности, может свидетельствовать лидерство в рейтинге, составленном аналитическим центром при правительстве России. Но на достигнутом нельзя останавливаться и «необходимо совершенствовать законодательство». Губернатор акцентировал внимание на росте экономических показателей и подчеркнул, что нужно «повышать эффективность расходования средств».

«Также совершенствуется качество разработки нормативно-правовых актов и подготовки специалистов. Мы должны выстроить более прозрачную и эффективную систему, свести к минимуму количество нарушений в этой сфере. Ещё одна немаловажная задача — в два раза увеличить к 2020 году долю закупок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства», — сказал Сергей Морозов.

По предварительным данным, в бюджет Ульяновской области за семь месяцев 2018 года поступило свыше 30 млрд рублей, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в рейтинге регионов страны по уровню эффективности в сфере государственных закупок Ульяновская область на начало года заняла первое место. Рейтинг составлен аналитическим центром при правительстве РФ и компанией «Закупки360». По оценке экспертов, существенный рост произошел за счёт снижения числа нарушений, выявленных Федеральной антимонопольной службой. Так, регион на 32 позиции вырос в подрейтинге конфликтности, который рассчитывается на основе числа обоснованных жалоб в ФАС. Вместе с тем в подрейтинге конкурентности Ульяновская область поднялась по сравнению с 2016 годом сразу на 25 позиций.

Говоря об усилении контроля в сфере закупок, вице-премьер Дмитрий Богданов отметил, что особый акцент будет сделан на ведомственном контроле и работе с подведомственными учреждениями:

«В распоряжении губернатора предусмотрено 20 мероприятий, детально и чётко регламентирующих сроки, ответственных лиц и последовательность действий. В ближайшее время мы сформируем методические рекомендации по применению способов определения начальной максимальной цены контракта, также будут утверждены порядки согласования технико-экономических заданий на проведение закупок. Это будет способствовать дополнительному контролю государственных организаций над подведомственной сетью на предмет определения стоимости и способа выбора закупок, их целесообразности».

Кроме того, распоряжение предусматривает совершенствование системы разработки нормативных правовых актов, подготовку и обучение специалистов. По словам министра развития конкуренции и экономики региона Рустема Давлятшина, в настоящее время разрабатываются «типовые рекомендации» для государственных заказчиков по организации закупочной деятельности.

«Особый контроль будет осуществляться на этапе планирования, определения начальной максимальной цены контракта для исключения необоснованного дробления закупок на более мелкие. Эти меры будут способствовать повышению прозрачности и снижению количества нарушений в этой сфере», — сообщил министр.

По данным властей, в I полугодии 2018 года в Ульяновской области в рамках закона № 44-ФЗ проведено закупок на сумму более 12,5 млрд рублей. Из них 7,2 млрд рублей перечислено региональными заказчиками, 5,3 млрд рублей — муниципальными. Электронный аукцион на уровне субъекта продолжает являться приоритетным способом определения поставщиков. Доля аукционов составляет 86%, что может говорить о высоком уровне прозрачности и открытости закупок. На муниципальном уровне аукцион также является основным способом проведения конкурентных процедур.

С переходом к контрактной системе в сфере закупок в первом полугодии зафиксировано увеличение закупок у субъектов малого предпринимательства до 2,4 млрд рублей.

Общая экономия бюджетных средств за шесть месяцев составила 900 млн рублей.