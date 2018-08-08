«Пенсионное обеспечение в России нуждается в перестройке»

Улан-Удэ, , 13:08 — REGNUM Сейчас в России сложились объективные экономические обстоятельства, которые требуют повышения пенсионного возраста. И для страны, и для общества важно именно принятие таких кардинальных решений. Необходима перестройка отношения к пенсионному обеспечению в России в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM командир АНО «Добровольческий корпус Байкала» (Республика Бурятия) Андрей Бородин.

«Понятно, что при принятии такого непростого решения, как повышение пенсионного возраста могут серьёзно пострадать некоторые люди, и этот шаг может серьёзно повлиять на структуру занятости. Но такие усилия, которые в свое время страна принимала в рамках индустриализации страны и освоения целины, когда чем-то приходилось жертвовать, необходимо сделать», — считает эксперт.

У людей должно быть понимание текущей экономической ситуации. Нужно пересматривать отношение вообще к занятости населения в стране, особенно занятости тех людей, у которых условия труда меняются в силу экономических трансформаций — это и роботизация, и уменьшение ручного труда и т. д. Эту перестройку экономической системы России в целом и пенсионной в частности надо начинать.

«Люди старшего поколения могут пострадать, но тем не менее такое усилие нужно сделать. То есть концептуально отношение к такому шагу положительное. Стоит рассмотреть детали с точки зрения конкретного возраста выхода на пенсию или скорости введения возрастной планки, это всё можно обсуждать и вносить корректировки, но откладывать решение о повышении пенсионного возраста, которое назрело в соответствии с требованиями времени, не стоит. Нужно принимать сознательное решение для того, чтобы обеспечить старость будущих поколений», — высказал свою точку зрения Бородин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»