«Камаз» выпустил 23,3 тысячи двигателей и силовых установок с начала года

Набережные Челны, Татария, , 13:06 — REGNUM Объем выпуска двигателей и силовых агрегатов с начала 2018 года на заводе «КАММИНЗ КАМА» составил почти 23,3 тысячи единиц, что на 22% превышает показатель прошлого года, сообщает 8 августа пресс-служба «КАМАЗа».

Отмечается, что такая же положительная тенденция наблюдается на других производственных подразделениях предприятия. Так, на автомобильном заводе — финишном предприятии «КАМАЗа» — с января по июль было изготовлено 21 537 машкомплектов, что на 5,4% превышает показатель прошлого года.

В департаменте маркетинга завода сообщили, что число регистраций грузовиков с полной массой 14−40 тонн по итогам первого полугодия 2018 года в России составило 12,5 тысяч (+5% к прошлому году). Таким образом, подчеркнули на заводе, «КАМАЗ» уверенно держит лидирующую позицию в сегменте грузовых автомобилей полной массой 14−40 тонн и занимает рыночную долю 42%.

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