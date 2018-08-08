Проблема старого жилого фонда в Тульской области не решена – власти

Тула, , 13:03 — REGNUM Проблема старого жилищного фонда в Тульской области остается нерешенной. Об этом заявила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко 7 августа на совещании по вопросам жилищного строительства, сообщило управление пресс-службы правительства Тульской области.

Как отмечалось, за последние годы по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда возведено 469 тыс. кв. м жилья.

«При этом проблема старого жилищного фонда не решена. Принимая во внимание важность этого вопроса, губернатор поручил продолжить мероприятия по расселению аварийного жилья за счет бюджета Тульской области. Планируется расселить порядка 14 тыс. кв. метров», — сообщила Элеонора Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2018 года в Тульской области объемы ввода нового жилья по сравнению с тем же периодом 2017-го выросли более чем на 63%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области ввод жилья за полгода вырос на 63%