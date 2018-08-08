В торговых сетях заявили о подорожании колбасы в РФ

Москва, , 13:07 — REGNUM Одна из причин скорого повышения цен на колбасную продукцию в магазинах РФ, связана с требованиями поставщиков. Об этом 8 августа заявил председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, выступив 8 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Цены изменятся, но не существенно, — пообещал он. — По нашим оценкам, рост цен в розничных сетях будет на 10−15 рублей. Торговые сети — это заложники, связанные с покупательной способностью наших граждан. Если граждане не готовы платить высокую цену, то сети её не поднимают. Как образуется цена в магазине? К нам обращаются поставщики. Сейчас у нас обращения от более чем 20 производителей мясной продукции с просьбой изменить в сторону повышения цен. Магазины либо соглашаются, либо не соглашаются. Мы не можем просто игнорировать их. Обращения поставщиков и их обоснования носят объективный характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предупреждения о росте цен на мясные полуфабрикаты может говорить об эгоизме мясопереработчиков, которые нацелены исключительно на рост собственной прибыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Он раскритиковал доводы российских мясопереработчиков, которые предупредили о резком повышении закупочных цен на мясо, которое приведёт к росту цен на мясные продукты, полуфабрикаты и колбасу в магазинах. Объясняется это удорожанием кормов, а запретом на ввоз мяса из Бразилии и аномальной жарой в центральной части РФ. В результате производство колбас и других полуфабрикатов становится убыточным, и если ситуация не изменится, то цены в магазинах могут вырасти на 12%. Однако Емельянов убежден, что такие заявления походят на шантаж.

«Мясной баланс таков, что без бразильского мяса мы вполне можем обеспечить граждан РФ качественными продуктами — и мясом, и полуфабрикатами. С другой стороны, мясо из Бразилии просто может быть дешевле за счёт более низкого качества — неслучайно ввоз мяса оттуда запретили, там ввозят всё, что угодно. Российское мясо более качественное, к нему более серьёзные требования предъявляются. А в заявлениях мясопроизводителей проявляется их эгоизм, они готовы кормить жителей РФ менее качественными продуктами, им важны только их личные выгоды. Это шантаж, а на шантаж должен быть адекватный ответ», — заявил депутат.

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