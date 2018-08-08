Гройсман: Украина получит первые локомотивы General Electric

Киев, , 12:53 — REGNUM Компания «Украинские железные дороги» получит осенью первые локомотивы по договору с корпорацией General Electric, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает 8 августа его пресс-служба.

«Осенью начинаем получать новый подвижной состав — по планам совместного производства с General Electric, — сказал глава украинского правительства.

По его словам, одновременно с обновлением подвижного состава предприятия происходит и обновление системы управления госкомпанией, «искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Гройсман не уточнил, что тепловозы производятся в Казахстане, а лишь заявил, что они будут предоставлены «американским гигантом» General Electric.

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