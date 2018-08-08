Строительный скандал в Екатеринбурге: суды с мэрией идут до сих пор

Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM Перекладка брусчатки на площади 1905 года в Екатеринбурге проводилась по сырому, недоделанному проекту. Об этом 8 августа журналистам заявил глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

По его словам, рабочие выполнили работы строго по проекту. Потом от представителей администрации города начали поступать претензии, например, по поводу того, что брусчатка уложена не так ровно, как хотелось бы чиновникам. При этом сроки работ поджимали, а уложить брусчатку ровно задачи не ставили.

Он назвал произошедшее недоразумением. По его словам, суды с мэрией идут до сих пор.

Напомним, работы велись летом. В итоге администрация города отказалась их оплачивать и потребовала за свой счёт устранить недочёты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге забраковали ремонт главной городской площади