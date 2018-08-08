Бюджет Псковской области сэкономил на госзакупках 214 млн рублей

Псков, , 12:38 — REGNUM В бюджете Псковской области при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями в первом полугодии 2018 года сэкономлены 214 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

При этом большая часть сэкономленных средств — 134 млн рублей — сохранена в результате закупок, которые проводил госкомитет региона по организации государственных закупок.

«Экономия достигнута практически по всем направлениям проведения торгов (аукционов): в дорожной и социальной сфере, строительстве, здравоохранении, образовании», — сообщили в администрации Псковской области.

Снижения цены, часто — на существенные суммы — удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений региона.

Отметим, что в июле по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в администрации региона создана постоянно действующая рабочая группа для рассмотрения и экспертной оценки закупок для государственных нужд области, при проведении которых начальная (максимальная) цена контракта снижена более чем на 25% или проявились элементы сговора участников закупок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Псковской области — дефицитный, при этом сумма сэкономленных на государственных закупках средств сопоставима с объёмом дефицита бюджета. Доходы бюджета Псковской области на 2018 год составят около 30,5 млрд рублей, расходы — 30,7 млрд рублей.