В «ТВЭЛ» провели испытания топлива для реакторов на быстрых нейтронах

Москва, , 12:38 — REGNUM Специалисты Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им А. А. Бочвара (ВНИИНМ, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») получили данные о результатах испытаний экспериментальных тепловыделяющих сборок с полной загрузкой нитридным уран-плутониевым топливом, сообщает 8 августа пресс-служба ТВЭЛ.

Отмечается, что весь комплекс работ послереакторных исследований выполнили эксперты Государственного научного центра — Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР). Они отметили, что во время работ наблюдались тенденции к снижению величины коррозии твэльных оболочек. Например, в твэлах-прототипах реактора БРЕСТ-ОД-300 ранее наблюдавшееся явление подповерхностной коррозии зафиксировано не было. Специалисты связывают повышение коррозионной стойкости главным образом с тем, что при производстве топлива удалось снизить содержание кислорода в нитриде.

Полученные в этом году данные позволяют обосновать увеличение ресурса твэлов и улучшить экономические характеристики топливного цикла, создаваемого в рамках проектного направления «Прорыв».

Добавим, проект «Прорыв» предполагает переход от демонстрации отдельных инновационных технологий в области быстрых реакторов к созданию опытно-демонстрационного комплекса с пристанционным ядерным топливным циклом.