Glencore и QIA приобретут крупный пакет акций «Роснефти»

Москва, , 12:23 — REGNUM Сделку по продаже 19,5% акций «Роснефти» катарскому суверенному фонду QIA (Qatar Investment Autority) и 0,57% акций российской компании — швейцарскому трейдеру Glencore предположительно закроют до конца 2018 года. Об этом говорится в отчете Glencore.

Отмечается, что закрытие сделки должно получить одобрение соответствующих регуляторов стран, причастных к её заключению. Следует отметить, что в начале мая 2018 года консорциум QIA и Glencore, расторг соглашение с китайской компанией CEFC о продаже ей 14,16% акций «Роснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, консорциум QIA и Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки. В 2017 году консорциум объявил о продаже 14,16% из этого пакета акций «Роснефти» китайской CEFC.

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