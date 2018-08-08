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Glencore и QIA приобретут крупный пакет акций «Роснефти»

Экономика

Закрытие сделки должно получить одобрение соответствующих регуляторов стран, причастных к её заключению

Москва, 8 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Сделку по продаже 19,5% акций «Роснефти» катарскому суверенному фонду QIA (Qatar Investment Autority) и 0,57% акций российской компании — швейцарскому трейдеру Glencore предположительно закроют до конца 2018 года. Об этом говорится в отчете Glencore.

Отмечается, что закрытие сделки должно получить одобрение соответствующих регуляторов стран, причастных к её заключению. Следует отметить, что в начале мая 2018 года консорциум QIA и Glencore, расторг соглашение с китайской компанией CEFC о продаже ей 14,16% акций «Роснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, консорциум QIA и Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки. В 2017 году консорциум объявил о продаже 14,16% из этого пакета акций «Роснефти» китайской CEFC.

Читайте также: Glencore и QIA расторгли сделку о продаже 14,16% «Роснефти» китайской CEFC

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