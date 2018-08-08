Рубль разрывают в противоположных направлениях

Москва, , 12:14 — REGNUM Рубль буквально разрывают в противоположных направлениях два взаимоуравновешивающих внешних фактора его курсообразования. С одной стороны, чуть ли не ежедневно мы видим новости, касающиеся усиления санкций против России, которые множатся новыми деталями и подробностями, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Так, если вначале сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм ограничился новым списком высокопоставленных российских бизнесменов и политиков, а также концептуально непроработанным проектом санкций против российского госдолга, то 7 августа стало известно, что в довесок к этому готовится некий дополнительный пакет ограничительных мер в отношении российских банков с госучастием — Сбербанка, ВТБ (и почему-то отдельно — Банка Москвы), Россельхозбанка и Промсвязьбанка», — пояснил эксперт.

С другой стороны, рубль пытается подрасти на новости о возобновлении США санкционного режима против шестого крупнейшего производителя нефти в мире — Ирана. Безусловно, жёсткая форма развития событий в этом контексте даёт все основания полагать, что нефть в ближайшее время, как минимум, не будет падать. Большинство нефтетрейдеров, похоже, ждут быстрого «решения проблемы» Ирана, однако шансы на такой исход, прямо скажем, невысоки. Несмотря на то, что прямая привязка курса рубля к цене на чёрное золото в последнее время не прослеживается, этот фактор был и остаётся одним из важнейших для курсообразования отечественной валюты.

«Как следствие этого «перетягивания каната», рубль остаётся повышенно волатильным, но ограниченным — и при том, сужающимся снизу — торговым коридором 62,52−63,73 рубля за доллар. Трудно представить себе, какие ещё «фокусы» может нам выкинуть всесильный фактор геополитики, поэтому, при прочих равных, мы ожидаем продолжения расторговки отечественной валюты в паре с долларом внутри установившихся рамок, так что уровень 63,70 к доллару и 73,90 — к евро — видятся как точки равновесия в складывающейся ситуации», — полагает Рожанковский.

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