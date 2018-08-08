«Пенсионный возраст повысят, а платить пенсии будет некому»

Кызыл, , 12:41 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение отрицательное, Около 40% мужчин в Туве не доживают до 60 лет. Возраст повысят, а платить пенсию будет некому, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Тувинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Саган-оол Долгар.

Если бы в России платили бы хорошие пенсии, люди бы не работали, а они хотят достойно жить, поэтому и продолжают работать после выхода на пенсию. Кроме того, если люди предпенсионного возраста будут дольше работать, то молодёжь может остаться без работы. Уже сейчас складывается такая ситуация, что молодым людям негде работать. Раз человек заслужил пенсию, то должен освобождать дорогу молодым.

«При повышении пенсионного возраста власти России не должны ссылаться на Европу, она тут ни причём, властям нужно думать о своем народе, об улучшении жизни населения страны, а не ссылаться на евразийские договоры. В России своя специфика жизни, это огромная территория. Россия — самое богатое в мире государство и самый бедный народ, низкие зарплаты и пенсии», — высказал свою точку зрения Долгар.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»