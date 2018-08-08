Среда, 8 Августа 2018 года
13:32:26 МСК

Забастовка в Оренбуржье: работники птицефабрики не вышли на работу

Экономика

Причиной забастовки стали долги перед работниками по заработной плате

Забастовка в Оренбуржье: работники птицефабрики не вышли на работу
Городецкая Инна Александровна. На птицеферме. 1957

Сорочинск, Оренбургская область, 8 августа 2018, 11:58 — REGNUM  В Сорочинске Оренбургской области работники птицефабрики отказались выходить на работу 7 августа. Причиной протеста стали большие долги по зарплате. В общей сложности предприятие задолжало 2,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По официальным данным, бастуют 89 человек, именно столько работников числится на предприятии. По неофициальным данным, на работу не вышли более 120 человек.

Примечательно, что коллективу обещали погасить долги 7 августа, но финансовые средства так и не поступили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что птицефабрика «Родина» считается проблемным объектом и находится на контроле минсельхоза Оренбуржья с 2016 года. Факты невыплаты зарплаты выявлены ещё весной 2017 года. Директор птицефабрики была дисквалифицирована.

С 8 августа в Сорочинске будет находиться комиссия, в которую вошли чиновники минсельхоза и ветеринарной службы. Они проверят информацию о дефиците корма и падеже птицы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить