Ким Чен Ын посетил рыбоперерабатывающий завод на побережье Жёлтого моря

Пхеньян, , 11:51 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил Кымсанпхоское рыбоперерабатывающее предприятие для «руководства на месте» рабочим процессом на фабрике, передаёт 8 августа Центрельное телеграфное агентство Кореи.

Предприятие расположено в провинции Хванхэ Намдо в западной части КНРД, на побережье Жёлтого моря.

Общаясь с работниками фабрики, Ким Чен Ын заявил о необходимости максимально использовать рыбные ресурсы моря, не ограничиваться изготовлением только опытной продукции и вносить реальный вклад в обеспечение населения продовольствием.

Сообщается, что лидер КНДР «высоко оценил подвиг работников и коллектива фабрики», которым удалось довести объёмы производства до семи тысяч тонн продукции в год, и отметил, что служащие предприятия «своим трудовым успехом прославили 70-летие основания республики».