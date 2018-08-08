Среда, 8 Августа 2018 года
11:53:16 МСК

РЖД готово решить вопрос об отмене ночного движения поездов в Дагестане

Экономика

О необходимости отмены решения, принятого семь лет назад, ранее заявил врио главы региона Владимир Васильев

Махачкала, 8 августа 2018, 11:50 — REGNUM  Вопрос о запрете на ночное движение поездов в Дагестане может быть решен. Северо-Кавказская железная дорога, которая является филиалом РЖД, готова к внесению изменений в расписание движения поездов.

В пресс-службе дороги сообщили, что для корректировки расписания необходимо, чтобы перевозчик подал «запрос об отмене режима исключения пропуска пассажирских поездов по участку Госграница — Артезиан в ночное время», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости отменить запрет на ночное движение поездов в Дагестане заявил 30 июля врио главы региона Владимир Васильев. За семь лет, с 2011 года, когда было введено данное ограничение, многое уже изменилось в республике в плане безопасности. А экономика продолжает страдать от этого запрета. Возобновление ночного движения по железным дорогам региона будет способствовать ее развитию.

Напомним, в начале 2011 года из-за частных террористических актов на железной дороге ОАО «РЖД» изменило график движения поездов по территории Дагестана таким образом, что с 18:00 до 06:00 пассажирские поезда не ходили.

Читайте ранее в этом сюжете: Движение по железной дороге в ночное время восстановят в Дагестане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить