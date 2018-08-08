Рабочие орловского завода «Научприбор» готовятся к массовым сокращениям

Орел, , 11:45 — REGNUM Массовых сокращений опасаются сотрудники орловского предприятия «Научприбор»: с начала августа здесь объявлен простой. В пресс-службе правительства региона заверяют — ситуация под контролем.

8 августа с работниками «Научприбора» встретился начальник департамента промышленности Геннадий Парахин, который попытался успокоить людей. Впрочем, по информации «Орловских новостей», получилось у него это неубедительно: с начала августа на предприятии уже объявлен простой, сотрудникам выплачивают лишь две трети от оклада, зарплата составляет не более восьми тысяч рублей. Рабочие предприятия ожидают массовых сокращений.

«В пятницу нас вывели как собак на улицу и заставили на коленке какие-то документы подписывать. Исподтишка всё сделали. С металлоискателями людей обыскивали, боялись, что мы станки разберем. Но вопрос не в этом, производству по-любому кирдык. А где мне работу найти? Работать негде», — цитирует издание одного из рабочих.

Парахин возразил, что пока никаких сокращений нет, искать работу рано, и получил ответ: «Мой станок уже отпечатан. Я вряд ли вернусь».

Сегодня же, 8 августа, пресс-служба правительства Орловской области распространила сообщение, в котором, в частности, утверждается — ситуация, связанная с осуществлением «Научприбором» производственной деятельности, находится на контроле региональных властей.

По информации Геннадия Парахина, в этом году предприятию практически удалось погасить долг в 70 млн рублей благодаря выпуску дополнительных акций и реструктуризации производства.

«В настоящее время «Научприбор» ведет работу над рядом перспективных НИОКР. Однако запуск проектов требует времени в связи с большим объемом подготовительных процедур», — утверждает пресс-служба.

Временный простой в правительстве объясняют необходимостью переноса профильного производства в Санкт-Петербург путем создания дочерней компании.

«Сотрудники предупреждены о временном простое в соответствии с действующим законодательством. Заводчанам гарантированы все установленные денежные выплаты. Орловские специалисты в перспективе могут быть трудоустроены на заводе в Санкт-Петербурге. При этом сектор приборостроения сохранит орловскую прописку. Центр научных разработок в Орле будет усилен», — сообщила пресс-служба облправительства, впрочем, подчеркнув, что правительство не вмешивается в хозяйственную деятельность компании.

Завод «Научприбор» (ранее носил название Орловского завода научных приборов, сейчас — НПАО «Научприбор») основан в 1972 году, специализируется на разработке и производстве рентгенодиагностического, досмотрового, контрольно-аналитического и некоторых видов лабораторного оборудования.

Добавим, что по данным на июнь уровень официальной безработицы в Орловской области 0,9% — 3,9 тыс. человек.