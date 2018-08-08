Гройсман выдал казахстанские локомотивы за американские

Киев, , 11:42 — REGNUM Первые вагоны от General Electric начнут ездить по украинским железным дорогам осенью 2018 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 8 августа УНИАН.

По его словам, «Украинские железные дороги» (УЖД) ожидают ТЭ33А — тепловозы с электропередачей, 33 модель, с асинхронными тяговыми двигателями. Это тепловозы, которые выпускает казахстанский завод «Локомотив Курастыру Зауыты» по лицензии General Electric Transportation.

При этом Гройсман не сообщил, что тепловозы производятся в Казахстане, а лишь заявил, что они будут предоставлены «американским гигантом» General Electric.

Напомним, General Electric поставит УЖД до 225 локомотивов, при этом на Украине будет организовано до 40% производства. Стоимость контракта — $1 млрд.

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