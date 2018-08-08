Соликамск под угрозой? Производитель калия просит помощи в правительстве РФ

Пермь, , 11:40 — REGNUM В Пермском крае складывается тревожная ситуация на крупном предприятии — ОАО «Уралкалий». Возросший приток воды угрожает соликамскому руднику затоплением, пишут местные СМИ.

В соцсетях появились документы, которые свидетельствуют о том, что на руднике Второго соликамского калийного рудоуправления увеличились скорость и объемы воды. Это может привести к затоплению рудника, а воды могут перекинуться на соседний рудник. В вероятную зону риска попадают не только рудники, но и значительная часть застройки Соликамска: жилые здания, социально значимые объекты и производства, в том числе уникальный Соликамский магниевый завод, выпускающий продукцию для нужд авиастроения и военно-промышленного комплекса.

Как сообщает портал 59.ru, руководство «Уралкалия» обратилось к правительству России с просьбой разрешить сброс рассолов в Камское водохранилище, это позволит сохранить рудники. Со своей стороны представители предприятия заявляют, что приложат все усилия для минимизации негативного воздействия сточных вод.

Росприроднадзор Пермского края уже выразил своё мнение по поводу просьбы предприятия. Ведомство против сброса сточных вод в Камское водохранилище, потому что у рассолов высокая минерализация. Чиновники предложили рассмотреть вариант закачки рассолов в нижележащие горизонты.

На «Уралкалии» отметили, что проблема не нова и о ней знают и в администрации Соликамска, и в правительстве региона. Местные чиновники владеют полной картиной положения дел. В мэрии же заметили, что о проблеме знают, но не владеют информацией о том, насколько ситуация серьёзна.