Законопроект об освобождении от НДФЛ «полевых» внесен в Госдуму

Москва, , 11:35 — REGNUM Законопроект, предполагающий освобождение от НДФЛ части полевого дохода, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Поправками в Налоговый кодекс устанавливается максимальный размер доходов работников организаций, работающих в полевых условиях, в виде выплачиваемых работодателем сумм полевого довольствия, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Освободить от уплаты НДФЛ предлагается доходы в размере не более 700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях по аналогии с суточными, выплачиваемыми при направлении работников в служебные командировки на территории РФ.

Сейчас нормами Трудового кодекса работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает связанные со служебными поездками: расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие), а также иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.