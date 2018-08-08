В Брянске к 2019 году появятся два новых детских сада

Брянск, , 11:33 — REGNUM В Брянске до конца 2018 года должны быть достроены два новых детских сада — на территории старого аэропорта и в микрорайоне Флотский. Об этом сообщила 8 августа пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Юрия Мокренко. Оба детских сада будут рассчитаны на 270 воспитанников.

В общей сложности детские сады обойдутся в 370 млн рублей. Так, на строительство учреждения в районе старого аэропорта в 2018 году было выделено 160 млн рублей из федерального бюджета и 20,9 млн рублей из областного. На второй детский сад из федерального бюджета поступило 160,4 млн рублей, региональная казна добавила 19,8 млн.

«Несмотря на то, что объекты находятся на разной стадии готовности (строительство на Флотской было начато в 2014 году, но затем приостановлено), оба дошкольных образовательных учреждения планируется сдать в эксплуатацию до конца 2018 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в 2018 году планируется завершить строительство двух детских садов в Почепском и Комаричском районах.