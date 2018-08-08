Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM Вопрос повышения пенсионного возраста меня по большому счёту не волнует, потому что когда человек доживает до пенсии, то за каждым пенсионером должен быть уход и материальное содержание его близких родственников. В Бурятии такое воспитание, заявил корреспонденту ИА REGNUM Генеральный директор ООО «Корпорация вкуса», депутат Улан-Удэнского горсовета (Республика Бурятия) Денис Гармаев.

«Я лично не надеюсь на пенсию никак, и живу так, чтобы просто дожить до старости, не обращая внимания на срок пенсионного возраста, и чтобы за мной в преклонном возрасте ухаживали дети и внуки. На пенсию в России прожить сложно, она очень маленькая, для пенсионеров при нынешних пенсиях — это не жизнь, а выживание.

При этом обычный человек не должен надеяться на пенсию, он должен строить свою жизнь так, чтобы в дальнейшем пенсия была бонусом, но не основным материальным обеспечением в пенсионном возрасте», — высказал свою точку зрения эксперт.

По его мнению, повышать пенсионный возраст нужно, потому что в России много таких профессий, которые сами себя изживают, но в них народ нуждается. Например, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Им стоит сделать максимальный срок службы, потому что при выходе на пенсию они ещё бодры и полны сил, могут нести службу и передавать опыт молодым.

Что касается населения Бурятии, то оно не очень позитивно воспринимает предложение о повышение пенсионного возраста, потому что в республике тяжелые климатические условия, резко континентальный климат. До пенсионного возраста доживают далеко не все, поэтому при принятии законопроекта надо учитывать географическую составляющую.

«При повышении пенсионного возраста, может быть, стоит оставить старый вариант, а тем людям, которые хотят ещё работать, сделать максимальный срок выхода на пенсию. То есть у людей появится законное основание не уходить на принудительную пенсию, если они не хотят, а закон им позволит остаться на рабочих местах и доработать до максимально срока. Это было бы нормально и по-человечески», — считает Гармаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»