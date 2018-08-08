«Немедленно к психиатру, вы же больные люди» — обзор инфраструктуры Украины

Андрей Стеценко, , 13:23 — REGNUM

Дороги

На дорогах Украины ежегодно гибнет порядка 3,5 тыс. человек. Однако 21 июля 2018 года стало поистине чёрным днём даже по украинским меркам: 21 погибший в четырех авариях. Шок от случившегося был настолько сильным, что власть на эмоциях пригрозила вывести на трассы армию и вернуть контроль скоростного режима с помощью радаров.

«Первый шаг, что мы делаем… возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а после рассмотрения соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости», — оперативно заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Ситуацию осложняет то, что радары, которыми власть пугает автомобилистов, должным образом не сертифицированы на Украине. А значит, выписанные на основании их показаний штрафы легко оспаривать в суде.

«Точно знаю — ни одного радара, предназначеного для работы в режиме патрулирования и соответствующего требованиям закона, в Украине пока нет. Что собираются ставить на патрульные авто? Муляжи?» — отвечает министру эксперт по безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Напомним, что в этом году Украина ограничила скоростной режим в городах 50 км/ч. Как видим, помогает не особо. Дело в том, что изрядная часть аварий спровоцирована состоянием дорожного полотна: водители объезжают крупную яму по встречной, что приводит к лобовым столкновениям. Хотя на самом деле проблема комплексная: помимо ям на дорогах и лихачества водителей тут ещё и отсутствующая (даже в городах) дорожная разметка, нулевой контроль властей за перевозками (грузовыми и пассажирскими).

Более того, уже с сентября на некоторых киевских дорогах разрешённую скорость собираются поднять до 80 км/ч. По словам депутатов Киевсовета, это необходимо для увеличения скорости прохождения большегрузного транспорта через Киев и уменьшения пробок в городе.

Ещё один киевский мост не выдержал испытания независимостью — 23 июля в Киеве на улице Елены Телиги частично обвалились конструкции, движение по мосту пришлось временно перекрыть. Впрочем, в этот раз виновата не только нерадивость дорожников, но и погода — мост размыло дождём.

Вскоре с разъяснением выступили синоптики. Оказалось, что в тот день в Киеве не было никакого бедствия (городские чиновники поспешили пожаловаться на 300% месячной нормы осадков), выпала всего половина от нормы. Однако пострадал не только мост, часть городских дорог ушла под воду настолько, что город фактически парализовало.

Ситуацию прояснили инженеры. По их словам, дело в хаотичной застройке столицы Украины. Проблеме не один год, но теперь количество перешло в качество. Из-за плотности строительства и недостаточных мощностей ливневой канализации воде в Киеве просто некуда деться, не спасает даже рельеф. Поэтому отныне даже такие ливни будут превращать город в Венецию.

Железная дорога

То, что в прошлом году было плохой шуткой, в этом превратилось в реальные планы:

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил в эфире телеканала «1+1» министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На сегодня с Украины в Россию ходит десять поездов, а вот из России — ни одного (только транзитные в Молдавию). Благодаря этому практически весь трафик достаётся «Укрзализнице», а поезда российского направления для компании — самые прибыльные. Однако министра это не останавливает.

Надо отметить, что идея министра была воспринята на Украине в целом крайне негативно. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко прямо посоветовал Омеляну не то что писать заявление на увольнение, а сразу идти к психиатру.

«Он больной человек. То, что он озвучивает, на языке государственной службы — уголовная статья — халатность и преступная деятельность. Как можно закрыть самое прибыльное сообщение с Россией и Москвой, к тому же за счет налогоплательщиков?» — возмутился Червоненко.

Сам же профильный министр не слишком смущается. Чуть позже он уточнил — на данном этапе речь может идти только о прекращении пассажирского сообщения.

«По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что «Укрзализныця» лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем», — пояснил министр в интервью «Интерфакс-Украина».

Ассоциации промышленников не устают обращать внимание правительства на общий кризис железнодорожных перевозок. В коллективном письме, адресованном премьер-министру Владимиру Гройсману, вице-премьеру Владимиру Кистиону, а также Владимиру Омеляну, они приводят впечатляющие цифры. Скажем, по состоянию на начало прошлого месяца — в направлении западных пограничных переходов простаивало 11 420 полувагонов при норме 6500 полувагонов. При этом 2000 выгонов на тот момент простаивали более трех суток.

А ведь в это время бизнесмены буквально бьются друг с другом за право вывезти свою продукцию за рубеж или наоборот — перевезти сырьё из портов на переработку. Так, только производители ЖРС по итогам мая — июня отчитались о недополучении 85 млн долл. экспортной выручки из-за недогруза 1,22 млн тонн руды. К этому можно прибавить (вернее, отнять) 15 млн долл., недополученных меткомбинатами Мариуполя в июне — тоже из-за недостаточной пропускной способности железной дороги.

Главная причина такой ситуации — недостаток тепловозов и электровозов, достигающий на сегодня 100−150 штук. Однако, это оценка бизнеса. Если бы в составлении письма принимали участие руководители ж/д профсоюзов, они наверняка назвали бы большее количество. Ведь бизнес ориентируется на текущий темп работы железной дороги, при котором из-за дефицита локомотивы работают на износ, с нарушением сроков ремонтных и регламентных работ.

Есть подозрение, что эти письма бизнес-ассоциации пишут в никуда:

«…Железная дорога не окупается никогда», — такую фразу Омелян обронил, комментируя очередные новости гиперлупостроения (Hyperloop) на Украине:

«Оптимистический сценарий (начала поездок с помощью Hyperloop) для Украины — 2023−2025 годы. Наша идея — совместить Балтику и Черное море. Видим огромный потенциал по этому направлению», — заявил он в интервью изданию «Обозреватель».

Остановимся на аспекте окупаемости железной дороги (Hyperloop, как ему обещают, окупится за 12 лет). Раз не окупается — какой смысл государству тратиться на все эти вагоны, локомотивы, полотно? В такой ситуации украинскому бизнесу стоит либо осваивать иные методы логистики, либо, что более эффективно, сместить нынешнего министра инфраструктуры с его вздорными идеями.

И.о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью «РБК-Украина» сообщил, что компания планирует ввести на Украине единый билет (поезд/самолёт, поезд/автобус). В частности, первым маршрутом, на котором будет действовать такой билет, станет аэроэкспресс в аэропорт «Борисполь»: при покупке авиабилета появится опция трансфера в аэропорт. Кравцов обещает, что такая возможность появится уже зимой. Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман недавно пообещал, что экспресс начнёт работать уже 1 декабря.

31 июля в рейс отправился первый тестовый контейнерный поезд по маршруту Одесса-порт — Днепр-Лиски — Одесса-порт. Ещё на этапе подготовки в порту решили, что одного поезда будет мало, нужен второй. Кроме того, подобный поезд теперь хотят запускать ещё и в направлении Киева.

Канадская компания Bombardier подтвердила факт своего участия в строительстве российской ж/д ветки Журавка — Миллерово в обход Украины (маршрут, частично проходящий по территории Украины, перестал использоваться в прошлом году). И в компании не видят в этом ничего плохого: мол, проект на российской территории, к тому же имеет чисто гражданское назначение. Объяснения не подействовали на «Конгресс украинцев Канады», там полны возмущения и обвиняют Bombardier (частную компанию!) в противоречии «…заявленным канадским правительством внешнеполитическим целям по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

Это удивительно, но «канадские украинцы» даже не удосужились придумать правдоподобную претензию: новая ветка как раз и направлена на соблюдение этой целостности. Иначе бы пассажиры поезда невольно становились нарушителями границы Украины (старый маршрут проходит по территории ЛНР, которую Украина не контролирует).

Аэропорты

В конце июля на Украине стало больше на один международный аэропорт — впервые после долгого перерыва международный рейс принял аэропорт «Полтава».

Первый за пять лет международный рейс принял и аэропорт «Николаев», хотя это был не регулярный рейс, а бизнес-джет.

Перебои с рейсами чартерных авиакомпаний в украинских аэропортах продолжаются. Дело доходит до локальных мини-бунтов: пассажиров рейса на Хургаду удалось успокоить только угрозой применения силы — вылет задержали на 10 часов, и люди не выдержали.

Задержки авиарейсов на Украине ширятся, как эпидемия: из столичных аэропортов эта напасть перекинулась в регионы. Виновник все тот же — недавно созданный «национальный лоукост» SkyUP, об особенностях работы которого мы писали в предыдущем обзоре.

В главном аэропорту Украины «Борисполь» заявили, что будут брать с авиакомпаний только половину тарифа за сверхнормативный простой бортов в случае, если он вызван погодными условиями. Если же простой вызван действиями сотрудников аэропорта, то от платы за сверхнормативную стоянку авиакомпанию освободят полностью. Соответствующий приказ был опубликован в конце июля.

Аэропорт «Киев» отчитался о пассажиропотоке в 1,148 млн человек по итогам I полугодия, а к 1 августа уже был взят барьер в 1,5 млн человек. Это значительно больше, чем в 2017-м: тогда в августе в аэропорту зафиксировали только первый миллион пассажиров. План на текущий год — обслужить не менее 2,8 млн человек. Но и на этом результате там останавливаться не собираются: в конце июля в аэропорту началось строительство новой секции международного терминала.

В Херсоне протестуют против передачи местного аэропорта в концессию. Весьма милая особенность наступивших с победой «евромайдана» порядков: протестовать открыто («передавать в концессию нельзя, потому что это нанесёт ущерб местному бюджету») — нельзя. Поэтому депутаты местного облсовета придумали «политически грамотное» обоснование своей позиции:

«Рассматривать сегодня вопрос о передаче в концессию такого стратегического предприятия, как аэропорт «Херсон», — это фактически рассматривать его уничтожение. Аэропорт, который расположен в 90 км от Крыма и может принимать военную авиацию, уже сегодня вызывает интерес у страны-агрессора. Его передача в частные руки — это угроза нацбезопасности. Поэтому партия [«Наш Край»] требует снять этот вопрос с повестки дня сессии Херсонского областного совета», — говорится в заявлении депутатов.

Но похоже, что удержать аэропорт в коммунальной собственности у них не выйдет. По крайней мере в конце июля сообщалось о том, что остальные депутаты облсовета проголосовали за его передачу в концессию

Александр Ярославский (крупный харьковский бизнесмен, девелопер) во время пресс-конференции пообещал на порядок увеличить пассажиропоток в аэропорту Днепра (Днепропетровска) в случае, если аэропорт передадут ему так же, как когда-то харьковский:

«Ваш аэропорт напомнил мне аэропорт из фильма «Мимино». Мы начали диалог со всеми заинтересованными лицами. Пришли к конструктивному соглашению, я переоформил аэропорт на себя. В Харькове аэропорт передан мне в аренду на 49 лет, построенные недавно здания принадлежат мне. В Днепре другая юридическая ситуация, но и она позволяет при наличии государственного финансирования осуществить строительство терминального комплекса. Я готов его построить, пассажиропоток увеличится до 3−4 миллионов в год».

Кроме юридических моментов, бизнесмен просит от государства профинансировать строительство взлётно-посадочной полосы (120 млн долл.), обещая взять на себя все остальные расходы.

Аэропорт «Харьков» в январе — июле увеличил пассажиропоток до 543 тыс. человек (+21% к аналогичному периоду прошлого года). За это время он обслужил 2629 рейсов (+9%). А это показывает, что авиакомпании, ориентируясь на рост пассажиропотока, стали использовать более вместительные самолёты для полётов именно в Харьков.

Лоукост-авиакомпания Wizz Air осенью этого года запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы. С 28 октября начнут выполнять рейсы из Харькова в польские города Вроцлав и Гданьск, частота полетов по обоим маршрутам составит два раза в неделю. Из Львова Wizz Air начнет летать в Вильнюс и Братиславу.

Порты

Украинская власть готовит ликвидацию порта «Южный» — крупнейшего порта Украины.

«Государственный порт «Южный» ликвидируют после того, как будет подписан договор о концессии, после чего порт полностью перейдет в частную собственность. А дальше его будут использовать не в интересах государства. Вот так будет. По моему мнению, про условия концессии для объектов стратегического значения, а порты — мы же понимаем, что это объекты первоочередного, стратегического значения — вести разговор не имеет смысла», — комментирует это решение глава НДИ минэкономики Украины Игорь Манцуров изданию «Пассажирский транспорт».

Из потенциальных концессионеров можно уже формировать очередь. Начать можно с Катара, вернее Qatar ports management company «Mwani Qatar», которая не так давно подписала меморандум с Администрацией морских портов Украины по увеличению перевозок между странами. Катарская компания интересуется в первую очередь концессией портов «Ольвия» и «Херсон», но присматривается и к «Южному». В частности, во время общения с представителями АМПУ генеральный директор Mwani Qatar Абдулла аль-Ханжи упомянул, что у компании на примете два проекта в этом порту.

Директор департамента международного сотрудничества Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Дзяньдзюнь в конце июля заявил, что его страну очень интересуют порты «Южный», «Херсон» и «Рени».

Транспортный эксперт компании «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов указывает на любопытное совпадение: в тех портах, по которым мининфраструктуры принимало решение о приватизации/концессии в конце 2016 — начале 2017 года, сразу же падали экономические показатели.

«Возьмем порт «Октябрськ» — он же «Ольвия». Там поставили какого-то менеджера, и сразу же началось падение объемов грузоперевалки и соответственно — финансовых показателей. Дальше порт «Херсон» — второй знаковый пример. Тот же Омелян объявил — мы сейчас концессию отработаем на примере «Херсона». Поставил там своего советника Соколова Андрея. Порт сразу ушел в минуса. Сразу же! Потом Соколова сняли, но все равно порт так и сидит в убытках. Зато было объявлено, что «Ольвию» и «Херсон», как пилотные проекты, отдадим в частные руки… Следующий яркий эпизод — это «Черноморск» [планируется к передаче компании Hutchison Ports — Ред]. То, что я вижу, — это явная демонстрация ситуации, в которой, как только министр объявляет аренду или концессию, порт тут же гробят, чтобы подешевле отдать. По-другому это объяснить нельзя. Ведь порт работал, все было нормально, а тут вдруг заявляют, что объемы не те, общемировая конъюнктура не та. Все порты вокруг нормально работают, а тут…» — цитирует эксперта издание «Контракты».

Также эксперт указывает, что имеются все признаки коррупции: Hutchison Ports зайдёт в «Черноморск» фактически даром, с условием вложения 5 млн долл. инвестиций.

«5 млн долл. в порт — это ни о чем… Зайдите в Google и забейте — сколько стоит портальный кран на контейнерном терминале? Сколько стоят системы перегрузки контейнеров. Из истории этого терминала могу вспомнить, что много лет назад туда пытались зайти россияне. Но тогда речь шла о десятках миллионов долларов инвестиций», — возмущается Коновалов.

Впрочем, и инвестиции это ещё не всё. Коновалов прямо указывает на негативную социальную составляющую концессии по-украински: государство фактически выбрасывает на улицу портовиков. А в мининфраструктуры это с серьёзным видом подтверждают.

«Социальную составляющую у нас отстаивали при коммунизме, а сейчас не коммунизм», — цитирует издание «Деловая столица» советника министра инфраструктуры Надежду Казначееву.

Поэтому все опасения трудового коллектива порта «Южный» по поводу своей судьбы более чем обоснованы: государство намерено оставить их с будущим концессионером один на один.

В качестве сравнения можно вспомнить продажу меткомбината «Криворожсталь» металлургическому гиганту Arcelor Mittal. Завод не просто продали за 4 млрд долл., новые собственники получили единственную возможность сокращать персонал — закрывать вакансии после ухода сотрудника на пенсию. Теперь же новый собственник не только получит возможность за гроши распоряжаться предприятием, соотносимым по своему значению для государства с подобным меткомбинатом, но и сможет вышвырнуть на улицу любое количество его работников.

Работники профсоюзов указывают на ещё одно не замеченное ранее обстоятельство: концессионером «Черноморска» готовится стать не материнская Hutchison Ports, а её офшор — Hutchison Ports Development Limited. А это сделает работников ещё менее защищёнными и «декоммунизированными», поскольку отстаивать права и бороться за них с офшором — то ещё удовольствие.

При этом Hutchison Ports — китайская компания, где порты преимущественно государственные, на что справедливо указывает преподаватель Одесского национального университета им. Мечникова Михаил Борисов:

«Такие байки [Владимира Омеляна о неэффективности государственной формы собственности — Ред.] — это просто смешно. Семь из десяти наиболее крупных портов мира — государственные. Из них шесть китайских и один сингапурский. Почему в Китае, Сингапуре и других странах государственные предприятия прибыльные, а у нас говорят, что государство — неэффективный собственник? Может это менеджеры в министерстве плохие? Тогда идите в отставку, если вы такие бездари», — цитирует его издание kp.ua.

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