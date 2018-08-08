ВЭБ отчитался о росте доходности пенсионных накоплений «молчунов»

Москва, , 10:58 — REGNUM По итогам первого полугодия 2018 года доходность пенсионных накоплений граждан, оставивших свои средства по умолчанию в Пенсионном фонде России под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка (ВЭБ) составила 6,42%. Об этом сообщила пресс-служба ГУК.

Таким образом, доходность «молчунов» превысила официальный уровень инфляции в 3−4 раза. Согласно данным Банка России, инфляция в РФ за первое полугодие текущего года составила 2,1%. В ВЭБ добавили, что дополнительную доходность будущим пенсионерам по портфелю государственных ценных бумаг обеспечила положительная переоценка отдельных выпусков облигаций федерального займа и облигаций с государственной гарантией.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждан России будут в обязательном порядке информировать о последствиях досрочного перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд России.

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