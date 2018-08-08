Международные резервы России за месяц выросли на $1,3 млрд

Москва, , 10:58 — REGNUM По состоянию на 1 августа международные резервы России достигли $458 млрд, сообщает на сайте Центробанка.

По данным регулятора, на 1 июля международные резервы РФ составляли $456,7 млрд. Таким образом, рост за месяц составил $1,3 млрд, или 0,3%.

Напомним, по состоянию на 27 июля объем золотовалютных резервов страны составлял $459,5 млрд, а на 20 июля — $457,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,6 млрд, или на 0,3%. По данным ЦБ, рост произошел «под преобладавшим воздействием положительной переоценки».

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