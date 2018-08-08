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Вместо регулирования цен на бензин нужно стимулировать внутренний сбыт

Экономика

Рыночные механизмы будут более эффективными, чем регулирование цен, полагает аналитик Дмитрий Кумановский

Вместо регулирования цен на бензин нужно стимулировать внутренний сбыт
Falkenpost
Бензин

Санкт-Петербург, 8 августа 2018, 10:44 — REGNUM  В тех странах, где государство регулирует цены на бензин, такое регулирование не привело ни к чему хорошему — рыночные механизмы, в частности стимулирование производства и сбыта внутри страны, работают более эффективно, сказал в среду, 8 августа, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава аналитического отдела инвесткомпании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.

Ранее депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об установлении максимальных цен на бензин и максимальных торговых наценок. Сейчас поддержку получают экспортеры нефти, а граждане поставлены в уязвимое положение, для снижения социальной напряженности нужно регулировать цены, отметили депутаты.

Думаю, что у этого предложения нет шансов быть реализованным. Оно останется в нише социальной риторики коммунистов.

В мире есть только две большие нефтедобывающие страны, где используется подобный механизм, — Венесуэла и Мексика. В обоих случаях компании отрасли испытывают серьезные проблемы.

Это порочная практика. Рыночные механизмы работают более эффективно. Государство должно стимулировать не экспорт, а производство топлива и его сбыт внутри страны.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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