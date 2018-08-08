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Сенатор: баскетболист Леброн — лучший пример для подражания, чем Трамп

Экономика

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Вашингтон, 8 августа 2018, 10:41 — REGNUM  Раскритикованный Дональдом Трампом баскетболист Леброн Джеймс показывает молодежи куда лучший пример, нежели сам Трамп, считает сенатор Берни Сандерс, комментируя новость об открытии Джеймсом школы для детей из зоны риска. В своем твиттере сенатор пишет:

«Трамп совершает расистские выпады на Леброна Джеймса, как и на многих других черных спортсменов, чтобы почувствовать себя мощным и разделить нас. Поздравляю Леброна с открытием школы I Promise — отличный пример для молодых людей нашей страны, в отличие от президента».

Напомним, ранее Дональд Трамп ответил на критику баскетболиста Леброна Джеймса, намекнув на его низкий интеллект. Джеймс ранее заявил, что лидер США использует национальный спорт для того, чтобы разделить американцев.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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