«Решение о повышении пенсионного возраста должно быть выверенное»

Улан-Удэ, , 10:26 — REGNUM Предложение правительства РФ о повышение пенсионного возраста поддерживаю. Пенсионное законодательство требует изменений, в частности, изменения возраста выхода на пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель бурятского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Замбал Санжиев.

По его мнению, повышение пенсионного возраста необходимо. Оно продиктовано тем, что пенсионеров в стране стало гораздо больше, чем работающих. При этом для нынешних пенсионеров после проведения реформы повысится размер пенсий. Решение может быть не очень своевременное, но оно необходимое и должно быть отработано в регионах России, на местах.

«Когда решение о повышение пенсионного возраста будет уже выверено и обсуждено компетентными сообществами, тогда стоит его принимать. Решение не должно быть принято в однополярном формате. Все тонкие моменты и нюансы нужно обсудить, а на это может потребоваться большое количество времени. Срок реализации данной меры будет зависеть от того, как пройдет обсуждение в регионах, и какое заключение будет принято на местах», — высказал свое мнение Санжиев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»