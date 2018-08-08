Иранские железнодорожные проекты оказались под угрозой из-за санкций США

Тегеран, , 10:05 — REGNUM В последние годы правительство Ирана взяло на себя обязательство модернизировать существующие в стране железные дороги и увеличить их протяженность с имеющихся на сегодня 10 000 до 25 000 километров. На эти цели иранское правительство уже выделило $25 млрд на ближайшие 10 лет, однако некоторые проекты уже находятся под угрозой из-за решений, принятых в Вашингтоне, сообщает информационный портал Caspian news.

Немецкая компания Siemens, опасаясь американских санкций, недавно заявила, что отменит совместные проекты, даже несмотря на то, что федеральное правительство все еще поддерживает иранскую ядерную сделку. Напомним, что в 2016 году Siemens согласилась содействовать модернизации железнодорожной сети Ирана и поставить компоненты для 50 дизель-электрических локомотивов.

В конце мая о выходе из совместных с Ираном проектов заявила и швейцарская фирма Stadler Rail. Одним из таких проектов было соглашение об изготовлении и поставке в Иран 960 вагонов метро стоимостью в $1,4 млрд.

Тем не менее, американские санкции в отношении Ирана не означают конец иранских амбиций по расширению и модернизации своей железнодорожной сети.

В 2017 году Иран подписал соглашение на сумму $1,37 млрд о строительстве высокоскоростной железной дороги между городами Кум и Эрак с итальянской государственной железнодорожной компанией. Затем, в том же 2017, южнокорейский производитель Hyundai Rotem подписал с иранской государственной железнодорожной компанией контракт на сумму $843 млн на производство 450 вагонов для пригородных поездов. И уже в марте 2018 года китайская компания China National Machinery Industry Corp, более известная как Sinomach, заключила с Тегераном контракт на строительство железной дороги протяженностью 410 км в западном Иране, которая соединит Тегеран с городами Хамадан и Санандадж.

Сейчас Иран также планирует объединить свои усилия с Азербайджаном. Во время встречи с азербайджанским министром транспорта, коммуникаций и высоких технологий Рамином Гулузаде 29 июля в Тегеране иранский министр дорог и городского развития Аббас Ахунди предложил сотрудничество в строительстве новой железнодорожной линии, соединяющей пограничный город Парсабад в иранской провинции Ардебиль с Муганской равниной, расположенной в северо-западной части Ирана и южной части Азербайджана, сообщает иранское агентство ILNA.

Оба министра в ходе встречи также заявили, что и Иран, и Азербайджан заинтересованы в активизации и развитии международного транспортного коридора «Север-Юг», для чего Тегеран и Баку уже пришли к двустороннему соглашению о снижении транзитных тарифов.

Иран не оставляет в стороне и крупнейшую страну и экономику Каспийского региона — Россию. 2 июля 2018 года российские и иранские представители официально запустили проект электрификации 495-километровой иранской железнодорожной линии Гармсар-Инче Бурун, которая простирается до Туркмении и Казахстана, связывая Туркестан с Персидским заливом. ОАО «РЖД» выделила на реализацию проекта порядка $1,39 млрд.